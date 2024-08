MANU CHAO all’Arena dei Templi di Paestum l’8 agosto

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 agosto 2024) ARENA DEIDIPowered by Planet presentagiovedì 8deiL’Arena deidi(Powered by Planet) presenta giovedì 8il live acustico di. Con il suo sound unico e originale,salirà sul palco dell’Arena deiper una serata indimenticabile in acustico che coinvolgerà tutto il pubblico. Biglietti disponibili al seguente link: https://linktr.