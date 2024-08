L' oro del Re che non smette di stupire Djokovic fa il Golden Slam

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI - Novakinfinito: il tennista serbo ha vinto la finale olimpica contro Carlos Alcaraz in due set, 7-6 (3), 7-6 (2), e ha conquistato per la prima volta la medaglia d'oro di Giochi, l'unico titolo che gli mancava. A 37 anni e due mesi completa cosi' il Career(ha trionfato in tutti glie ai Giochi) come Andre Agassi, Steffi Graf, Serena Williams e Rafa Nadal. Ed è anche l'unico ad aver vinto tutti i più importanti trofei tennistici della storia: i 4 tornei del Grande, i 9 Masters 1000, le Atp Finals, la Coppa Davis e ora l'oro olimpico. Alle 17,02, termine di una splendida partita durata poco meno di tre ore, Nole è scoppiato a piangere sulla sedia, con le mani tremanti, e poi ha sventolato la bandiera della Serbia.