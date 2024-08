LIVE Tiro a Segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Spinella terzo dopo il primo turno di qualificazione si riparte alle 13 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.27 47/50 nell’ultima tranche per il reggino, che comunque chiude ilin un’ottima terza posizione a quota 294/300! 11.25! 50/50 con i primi cinque colpi dell’ultima serie! 11.23chiude la seconda serie con un discreto 97/100. L’azzurro si trova sulla stessa linea di Bessaguet, del cinese Wang e del kazako Chiryukin. 11.20 48/50 pernella prima tranche della seconda serie. 11.18 In compagnia dic’è il transalpino Bessaguet. 11.18 Prima serie impeccabile per! Tutti 10 per il reggino che al momento comanderebbe la classifica. 11.15 Ottimo avvio di! 50/50 per il calabrese. 11.14 Inizia la quarta ed ultima staffetta del. 11.10 Cinque minuti al via dell’ultima staffetta del. Ricordiamo che la seconda manche inizierà13.00. 11.