LIVE – Semifinali e finale 100 metri con Jacobs e Ali | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilindellee delladei 100di atletica con Marcelle Chituru Ali alledi. I due azzurri sono riusciti nel primo obiettivo, superare il primo turno nella giornata di ieri.si è qualificato con un comodo 10.05, e Ali in 10.12. Ora, ovviamente, servirà alzare l’asticella e spingere fino all’ultimo centimetro per centrare un posto tra i migliori otto. Chituru sarà nella prima batteria, mentre Marcell nella seconda: riusciranno i due velocisti a entrare inper poi provare un nuovo, clamoroso assalto alle medaglie? Per scoprirlo, l’appuntamento è alle 20:05 di domenica 3 agosto per le, mentre lascatterà alle 21:50 come ultima gara di giornata, come di consueto, con Sportface che vi fornirà ilaggiornato in tempo reale delle sessioni.