LIVE – Parma-Atalanta amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Latestuale di, match valevole per l’estiva in vista della nuova stagione/2025. La squadra allenata da Fabio Pecchia, dopo la grande cavalcata della scorsa stagione che le ha permesso di tornare in Serie A, avrà un primo assaggio di campionato in questo appuntamento. La compagine allenata da Gian Piero Gasperini, dal suo canto, vuole centrare un successo per arrivare nel migliore dei modi al grandissimo appuntamento contro il Real Madrid nella Supercoppa Europea. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di domenica 4 agosto. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5ore 18:00) SportFace.