LIVE – Genoa-Monaco 1-0 amichevole 2024 DIRETTA

(Di domenica 4 agosto 2024) Alle 11:00 di domenica 4 agosto ilfarà visita alin campo in occasione della quartaprecampionato della squadra di Alberto Gilardino. Ultimo test per i rossoblù prima dell’esordio in Coppa Italia contro la Reggiana, in programma il 9 agosto. Dopo la sconfitta col Brescia di tre giorni fa, Gilardino spera di vedere una crescita da parte dei suoi giocatori, sia sul lato del gioco che della condizione fisica. Non è il primo incrocio tra, anzi le due squadre si sfidarono anche nel precampionato 2023, prima di una stagione soddisfacente per entrambe: la salvezza per i neopromossi, la Champions per i ragazzi di Hutter. Adesso un nuovo test. Prezioso anche per il, che dopo aver affrontato il Feyenoord farà visita al Barcellona per il trofeo Gamper. Sportface.