LIVE – Finali 4 agosto 1500 stile libero con Paltrinieri | nuoto Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Latestuale con aggiornamenti in tempo reale di batterie, semidelin programma domenica 4alledi. Occhi puntati sullauomini, dove Gregorioandrà a caccia di una medaglia. L’appuntamento è per le ore 18:30 con la prima finale, mentre la gara con protagonistainizierà alle 18:36. Sportface.it vi accompagnerà con unatestuale aggiornata in tempo reale, per non farvi perdere nemmeno un’emozione. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOCALENDARIO E ORARIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Dalle 18:30)conSportFace.