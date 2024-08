LIVE – Ciclismo prova in linea femminile Parigi 2024 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Latestuale dellaindisu strada, valida per i Giochi Olimpici di. 158 km con partenza, ore 14.00, e arrivo, intorno alle 18.00 in base all’andatura del gruppo, al Trocadéro, a pochi passi dalla Torre Eiffel. La favorita per la vittoria finale è la belga Lotte Kopecky, oro ai Mondiali su strada di Glasgow 2023 e argento a Wollongong 2022. Proveranno a impensierirla le tre olandesi, specialiste della disciplina, Marianne Vos, Lorenza Wiebes e Demi Vollering. Dopo il bronzo a Rio 2016 e a Tokyo 2020, Elisa Longo Borghini cercherà di riuscire nell’impresa di vincere la terza medaglia consecutiva ai Giochi. L’azzurra parte leggermente dietro a Kopecky e al tris olandese, ma il piazzamento a podio può essere un obiettivo della 32enne di Verbania. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto, dalla partenza all’arrivo, in