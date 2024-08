LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Kopecky favorita Italia per la terza medaglia consecutiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale della prova in linea difemminile ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della prova in linea difemminile ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Nella prova femminile le atlete percorreranno 157.6 km con partenza ed arrivo al trocadero. Le atlete percorreranno circa 100 km prima di entrare nel circuito finale di 18.5 km da ripetere tre volte. Proprio nel circuito finale potrebbero assegnarsi le medaglie: la Cote de la butte Montmarte (1.1 km al 5.6% di pendenza media) probabilmente sarà il teatro degli attacchi decisivi. In totale ci saranno 1650 metri di disllo in una prova che prevede pochi tratti di pianura. La nazionalenumero 1 è l’Olanda.