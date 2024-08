LIVE Canoa slalom Olimpiadi 2024 in DIRETTA | iniziano le batterie femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.47 Prigent non sbaglia e domina la prima heat. Bene anche l’algerina Bouzidi, mentre Mintalova salta una porta ed esce di scena insieme a Betteridge. 16.45 SI PARTE! 16.43 Andiamo a vedere la lista di partenza della prima batteria. 1 R PRIGENT C FRA 16 G MINTALOVA E SVK 17 B BOUZIDI CD ALG 32 Y BETTERIDGE L CAN 16.40 L’Italia sarà rappresentata da Stephanie Horn e Marta Bertoncelli. Entrambe le azzurre non si sono comportate alla grandissima nella prova a cronometro, e addirittura Horn ha rischiato fortemente di uscire già al turno di ripescaggio. Il percorso per le due sembra abbastanza complicato, ma le italiane vorranno esprimersi nella loro versione migliore per provare ad avanzare alla fase successiva. 16.37 Procedura che non cambia per la prova femminile.