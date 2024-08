LIVE – Avellino-Juve Stabia 1-1 preliminare Coppa Italia 2024 25 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ladi, match valido per il turnodella/2025. Dopo la grande cavalcata della scorsa stagione e culminata con la promozionein Serie B, la squadra gialloblù fa il suo esordio ufficiale proprio nel derby contro gli irpini. Scottati dalla delusione dopo l’uscita alle semifinali dei play-off di Serie C, i Lupi vogliono stupire e guadagnarsi l’accesso al tabellone principale dellanazionale. L’appuntamento è alle ore 20.45 di domenica 4 agosto, con Sportface.it che non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-1 (3? Tribuzzi, 22? Piscopo) 22? – GOL. Arriva anche la rete per la formazione ospite, con Piscopo che, tutto solo, sfrutta di testa l’assist di Mussolini.