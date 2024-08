LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’italia cala gli assi Simonelli Fantini e Sito in attesa di Marcell Jacobs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata di gare dell’leggera alledi. E’ una delle giornate più attese del programma olimpico. Prendono il via tante gare attesissime ma soprattutto si assegna il titolo dei 100 in questa terza giornata di gare a2024. In pista, Lorenzo, Chituru Ali, Sara, Luca: tanti dei grandi protagonisti dell’ultima stagione in azzurro. Né Kenya né Etiopia hanno mai vinto l’oro olimpico nelle quattro edizioni dei Giochi in cui le siepi femminili sono state incluse nel programma. A, si cerca la nuova campionessa che succederà alla ugandese Peruth Chemutai, che ha sorpreso tutti a Tokyo.