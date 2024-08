Linfodreanaggio e non solo i trattamenti che sgonfiano e fanno volare | quali sono e dove farli

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 4 agosto 2024) Sogniamo le vacanze ma spesso ci arriviamo appesantiti nel corpo e nella mente. Invece, per sentirci al meglio e iniziare col piede giusto l'agognato stand by lavorativo, dobbiamo letteralmente puntare in alto. Come? Alleggerendoci, sgonfiandoci e purificandoci da tossine fisiche e mentali. Pronte acon iad hoc da fare last minute o anche già in vacanza?