L' esercito di Israele ' siamo in altissima allerta'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) "Non c'è alcun cambiamento nelle indicazioni di sicurezza alla popolazione per il momento. Parallelamente,in". Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari, mentresi aspetta un attacco imminente da parte dell'Iran.