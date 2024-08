Le bugie cadono | assolto Vannacci

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 4 agosto 2024) Mentre si discuteva della sua candidatura, il «Corriere» aveva raccontato di un procedimento per peculato e truffa. Ora non solo il generale esce prosciolto dallo Stato Maggiore della Difesa, ma si scopre che i fatti non sono mai stati contestati dalle Procure.