Lautaro Martinez doppio traguardo all’orizzonte! Una data da segnare

(Di domenica 4 agosto 2024)corre in soccorso della sua Inter. Il capitano nerazzurro, fresco vincitore della Copa America con l’Argentina, rientrerà in anticipo ad Appiano Gentile rispetto allaprestabilita (8 agosto). L’infortunio di Taremi richiede infatti uno sforzo in vista dell’esordio in campionato. Quando lo rivedremo a Milano? ATTEGGIAMENTO –è il capitano dell’Inter e da capitano si comporta. L’argentino, che ha vinto la finale di Copa America, sarà ovviamente l’ultimo a fare rientro ad Appiano Gentile ma per aiutare la sua squadra ha modificato i programmi iniziali. Il suo rientro dalle ferie, infatti, è stato inizialmente fissato per l’8 agosto ma l’infortunio di Mehdi Taremi ha cambiato le carte in tavola.