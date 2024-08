La storia infinita ovvero quando la finzione anticipa di molto la realtà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) Un’ osservazione distaccata: oramai, in estate,è sempre più un fenomeno ripetitivo quello per cui il numero di copie dei quotidiani venduti cresca. Esso si verifica perchè c’è più tempo da dedicare alla lettura. È conseguenza dello stato di riposo di buona parte della popolazione, attiva e non. Il modo di interagire tra la domanda e l’offerta funziona anche in questo settore, quello della carta stampata. Quale occasione più propizia quindi per gli editori di aumentarne il prezzo? Così è stato, tant’è che alcuni giornali, da ieri, sono in edicola con il prezzo ritoccato verso l’alto. Niente da dire, sempre che quelle testate non perdano così l’ indipendenza Dalle chiacchiere estive davanti al bancone del giornalaio all’osservanza incondizionata delle regole per andare avanti è un passo.