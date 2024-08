Julian Alvarez l’argentino SI ALLONTANA dal Manchester City | ore decisive TRE BIG EUROPEE alla finestra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 agosto 2024)SIdal: ore, TRE BIG, tutti i dettagli Concluse le Olimpiadi è tempo perdi decidere quale sarà il suo futuro. Come riportato da TMW,è destinato a lasciare ila breve. La richiesta dei Citizens, per far partire l’ex