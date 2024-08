Italicus La Russa rovina i piani della sinistra | Matrice neofascista

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, alle ore 1:23, una bomba esplose nella quinta vettura del treno espresso 1486 "", in viaggio da Roma e diretto a Monaco di Baviera via Brennero. In quel momento il convoglio transitava a San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell'attentato dimorirono 12 persone. "Cinquant'anni fa la strategia terroristica che mirava a destabilizzare la Repubblica colpì il trenoa San Benedetto Val di Sambro, seminando morte e dolore. Era un convoglio diretto in Germania, affollato di viaggiatori, molti dei quali migranti che tornavano al lavoro. Undici passeggeri morirono nell'incendio che seguì l'esplosione. La dodicesima vittima fu un ferroviere, Silver Sirotti, medaglia d'oro al valor civile per il suo eroismo: perse la vita salvandone molte altre.