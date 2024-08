Isola del Giglio è morta Nunziatina | accolse in casa molti naufraghi della Concordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024)del(Grosseto), 4 agosto 2024 – Si chiamava Ornella Monti,, la donna di 94 annioggi all'del(Grosseto) e che durante il naufragioCosta, avvenuto il 13 gennaio del 2012, aprì le portesuadiPorto ad un gruppo distranieri che non sapeva dove trascorrere la notte dopo essere sbarcati sull'. L'anziana ospitò decine di persone che negli anni, secondo quanto si apprende, hanno mantenuto con lei un legame di amicizia. «è stata una donna buona che quella notte non esitò ad aprire la portasua abitazione - ha detto Sergio Ortelli, ex sindaco didele primo cittadino quando avvenne il naufragio - dando una mano come poteva in una tragedia che non potremo mai dimenticare».