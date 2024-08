Inter Taremi | Senza il calcio sarei un poliziotto Lo spogliatoio dev’essere come una famiglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “Se non avessi fatto il calciatorediventato un. Mi piace, non so perchè, sin da bambino. Mi sarebbe piaciuto fare il detective”. A raccontarlo è Mehdivistato dallo sponsor dell’“Betsson Sport” in vista della sua prima stagione in nerazzurro: “La cosa più importante è lo– le sue parole -, i giocatori devono esserefratelli, pronti a morire e combattere l’uno per l’altro. Essere uniti è importante nello sport e porta alla vittoria.una”.ha raccontato di amare anche la pallavolo e la Nba: “Ma solo in tv, pratico solo ilda quando ho sei anni”. Quanto alsi è avvicinato al: “La miaè stata fondamentale: non importagioco in campo osta andando fuori dal campo, loro sono sempre dalla mia parte e fanno il tifo per me. Mi supportano sempre”.