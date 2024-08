Infinito Djokovic | è lui il re delle Olimpiadi 2024 a Parigi Gioia incontenibile crolla a terra in lacrime alla fine della finale con Alcaraz

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 agosto 2024) Non c’è molto che Novaknon abbia vinto in carriera. Sicuramente, l’oro olimpico era l’assenza più pesante ne suo personalissimo medagliere. E ora Nole si è levato anche l’ultimo sfizio. Al termine di un match combattutopari nelladicontro Carlos, 16 anni più giovane di lui, e durato circa 3 ore, è il serbo a festeggiare la vittoria sul filo di lana: 7-5, 7-5 è il risultato maturato in due set protratti fino al tie break., già bronzo a Pechino nel 2008, festeggia un oro che significava moltissimo per lui. Come dimostrano leversate sullarossa dopo l’ultimo punto. Nole è poi corso ad abbracciare la famiglia sugli spalti, piangendo ancora a dirotto. Un match molto sentito per entrambi i tennisti.