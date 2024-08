Incidente in A1 si ribalta un pullman di turisti Ci sono feriti gravi e un morto Tratto chiuso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Arezzo, 4 agosto 2024 – Gravein A1, nelcompreso Monte San Savino ed Arezzo. Unpieno didi origine asiatica, in viaggio verso Firenze, ha perso il controllo ed è uscito di strada, appoggiandosi su un fianco. A bordo almeno trenta persone. Stando alle prime informazioni ci sarebbe almeno un, ma in tuttorimaste ferite 24 persone, di cui due piuttosto. Attivato il piano Maxiemergenze del 118 di Arezzo, coordinato dal Direttore generale della ASL Toscana Sud-Est Antonio D’Urso. Attivati due elicotteri: l’elisoccorso Pegaso e quello del 115. Negli ospedali di Arezzo e Sienain cura i primi. Sul postopresenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Ilè stato, ma sigià formate lunghe code.