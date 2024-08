Incidente all’alba sull’autostrada A1 | un morto e un ferito grave

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 4 agosto 2024) CHIUSI – Dramma in A1. Poco prima delle 5 del mattino, per motivi in corso di chiarimento da parte della Polstrada, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo nel tratto fra Valdichiana e Chiusi verso Roma. Nello schianto una persona è morta mentre un 59enne è stato trasportato in condizioni molto gravi all’ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Sinalunga, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polstrada e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per oltre due ore e si sono registrati fino a sette chilometri di coda, in diminuzione, verso Roma.