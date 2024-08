Immissioni in ruolo docenti 2024 25 in Sardegna | 1549 posti Spazio alle GaE per infanzia e primaria e vincitori concorso PNRR per secondaria

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 4 agosto 2024) Cronoprogramma e report delle assunzioni inper l'anno scolastico/25 in: grazie a Gianfranco Meloni Coordinatore Gildaabbiamo un primo resoconto dei lavori in corso all'USR per l'apertura dei primi turni di nomina. L'articoloin/25 inGaE perper