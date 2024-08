Il Liverpool ha fatto 0 acquisti | ecco perché Slot non compra giocatori sul mercato per ora|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) 2024-08-04 11:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: CHI PARTE E CHI VA – Insomma va bene una passo di tartaruga ma qualche acquisto serve. In difesa, con l’addio a Matip si è aperto un buco e lo stesso Van Dijk entra nel suo ultimo anno di contratto. Discorso simile per Alexander-Arnold, tentato dal Real Madrid. Il terzino potrebbe essere usato anche quest’anno come mediano, altrimenti servirebbe un altro innesto in quella zona. Endo, arrivato in fretta e furia, un anno fa potrebbe infatti già lasciare e a fare da diga sono rimasti in pochi. Ci si aspettava fuochi d’artificio anche davanti. Mohamed Salah resta, nonostante le avances dall’Arabia Saudita ma anche l’ex Roma è nel suo ultimo anno di contratto. Si dovrà lavorare per trovare il suo erede ma, per ora, alnon hanno fretta.