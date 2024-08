Ibiza arrestati sei turisti per non aver pagato al ristorante il conto da 12 300 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Le isole Baleari, e in particolare, non sono mai state economiche, ma da circa tre anni alberghi, spiagge, club e ritrovi gourmet hanno alzato i prezzi in maniera davvero importante. Bisognerà vedere se alla lunga questa logica di continuare ad aumentare le tariffe, premierà o meno gli esercen