Hockey prato Olimpiadi 2024 | i risultati di oggi Terminati i gironi del femminile

(Di domenica 4 agosto 2024) Quinta ed ultima giornata per la fase adel torneo preliminare disualalledi Parigi. Delineate le classifiche dei due raggruppamenti: non ci sono sorprese tra le eliminate, con Francia, Giappone, Stati Uniti e Sudafrica che salutano in vista degli scontri diretti. Andiamo a riepilogare iodierni e le classifiche finali deiDIPARIGIQuinta giornata Gruppo A Olanda – Giappone: 5-1 Cina – Francia: 7-1 Germania – Belgio: 0-2 Classifica Olanda – 15 Belgio – 12 Germania – 9 Cina – 6 Giappone – 3 Francia – 0 Gruppo B Gran Bretagna – Argentina: 0-3 Australia – Spagna: 3-1 USA – Sudafrica: 1-0 Classifica Australia – 13 Argentina – 13 Spagna – 7 Gran Bretagna – 6 USA – 4 Sudafrica – 0