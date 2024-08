Ho provato la respirazione ovarica alchemica per immagazzinare l’energia sessuale ed ecco che cosa mi è successo

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 4 agosto 2024) Avevo già scritto a proposito della, questa antichissima pratica taoista, riservata a concubine e re - poiché si dice sia in grado di allungare la vita e rendere più giovani - ma provarla è tutta un’altra. Tra corolle di fiori e animali affettuosi,come sono entrata nel profondo di me stessa, scoprendo qualche ancora non sapevo