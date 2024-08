Gioele sogna la medaglia l’occasione di Beatrice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) AREZZO Se per i ragazzi di Daniele Bennati l’esperienza olimpica è finita (unica eccezione Elia Viviani) e per Martina Bartolomei la strada è decisamente in salita, ci sono altri due aretini pronti ad essere a loro modo protagonisti in questa edizione dei Giochi. La Slovenia infatti vede proseguire la sua avventura nella pallavolo maschile. Nello staff tecnico figuraRosellini, trascorsi da karateka e un presente come preparatore atletico della rappresentativa slovena che nel girone eliminatorio ha regolato nell’ordine Canada, Serbia e i padroni di casa della Francia. Domani alle 9 il quarto di finale contro la Polonia per coltivare ancora il sogno di una. E a proposito di sogni, seppur senza, c’è quello diCoradeschi (nella foto), stella del taekwondo italiano, pluripremiata sia in ambito nazionale che internazionale con svariati titoli.