Ginnastica artistica Alice D’Amato sale per seconda alle parallele | l’ordine di rotazione della finale alle Olimpiadi

(Di domenica 4 agosto 2024)si esibirà pernelladi specialitàparle asimmetriche che animerà ledi Parigi 2024 nella giornata di domenica 4 agosto (ore 15.40). Le due volte Campionessa d’Europa salirà sull’attrezzo dopo l’apertura affidata alla quotata cinese Yihan Zhang, sua possibile avversaria per una medaglia. La fuoriclasse genovese, capace di un ottimo 14.666 in qualifica e di un eccellente 14.800 nellaall-around, cercherà di eseguire un esercizio impeccabile per puntare al podio. L’azzurra dovrà cercare di ottenere un riscontro più elevato rispetto a Zhang e poi si metterà alla finestra, aspettando la belga Nina Derwael e la britannica Rebecca Downie, che gareggeranno subito dopo di lei.