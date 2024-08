Genoa che colpo | battuto il Monaco in amichevole

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 4 agosto 2024) Le prove generali in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia del 9 agosto con la Reggiana sono buone per il. I rossoblu battono inil, formazione francese che parteciperà alla prossima Champions League, con il risultato di 2-1 e dimenticano subito il ko con il Brescia