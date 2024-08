Gaetano Cagliari | il Parma prova il SORPASSO ecco l’OFFERTA al Napoli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 agosto 2024) Ililalper Gianluca: il calciatore preferisce i sardi, ma i crociati presentanoBrutte notizie per ilquelle che giungono via SkySport. Ilsarebbe clamorosamente passato in vantaggio per avere Gianlucadal. I ducali da tempo seguono il giocatore e ora hanno formalizzatoufficiale al club partenopeo: 8 milioni di