Frontale fra auto nel Modenese 19enne muore e 5 feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Drammaticofra duenella notte scorsa nel quale è morto un ragazzo di 19 anni e altri cinque giovani sono rimasti. Di questi, uno è in prognosi riservata. È accaduto poco dopo le tre a Mortizzuolo di Mirandola, in via Mazzone. Si sono scontrate frontalmente, per motivi ancora da chiarire, una Yaris e una Bmw. Isono tutti ragazzi, di età compresa fra 20 e 26 anni.