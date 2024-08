Ennesima rissa nella movida di Gallipoli due turisti feriti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 4 agosto 2024) E’ di duericoverati in ospedale, il bilancio dell’ennesimo episodio di malascoppiato ieri sera ain uno dei lidi più frequentati della Baia Verde ( Lido Zen). La dinamica è ancora da chiarire, ma da quanto si apprende per motivi futili un gruppo di giovanipadovani sarebbe stato circondato in spiaggia da un altro gruppetto di avventori che probabilmente per una