Endless Love anticipazioni 5 agosto | Ozan chiede spiegazioni a Nihan Emir studia un piano con Zeynep

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 4 agosto 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 5alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.della trama della puntata diin onda lunedì 5su Canale 5 alle 14:10: Tufan ha trovato Hakki. Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal eed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.didel 5: Ilper salvare l'onore diha scoperto cheha diffuso la voce che il figlio che sua moglie aspetta è di. Ora, il ragazzo affronta la