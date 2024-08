Emergenza carceri aggrediti tre operatori di Polizia Penitenziaria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCasa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi – Ieri sera un detenuto di origini Campane, che già altre volte si era reso protagonista di eventi critici, ha aggredito violentemente tredi, i quali hanno dovuto far ricorso alle cure presso il locale pronto soccorso. In particolare per un’ ispettore è stato necessario l’intervento del 118. L’OSAPP esprime solidarietà a poliziottie ancora una volta pone l’accento sulla situazione in atto presso la casa di Reclusione di Sant’Angelo, dove a causa di una forte carenza di personale, nonché la notevole presenza di detenuti problematici in un’istituto a forte vocazione trattamentale sta generando da diverso tempo una situazione incandescente. “Ci auguriamo che chi di dovere intervenga prima che succeda qualcosa di ancora più grave” conclude il sindacato.