E-state in privacy i consigli del Garante | attenzione a foto e video dei minori

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 4 agosto 2024) E, tempo di relax al mare e selfie sui social. Condividere uno scatto, undel posto in cui si trascorrono le vacanze è ormai un'abitudine. Ma non bisogna mai dimenticare di portare in valigia idelper la. Non tutti vogliono apparire online e poi ci sono i. L'articolo E-in, ideldei