Dopo la rissa in campo Otamendi lancia l’ultima minaccia ai francesi | “Vi aspetto se avete coraggio”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 4 agosto 2024) Nicolasha riacceso la polemica tra Argentina e Francial'eliminazione, con azzuffata finale, alle Olimpiadi nel torneo di calcio maschile. Al 32enne due volte medaglia d'oro non è piaciuto l'atteggiamento dei giocatoriche hanno preso in giro i tifosi argentini, esultando loro in faccia: "Se vogliono farlo, vengano da noi, così la risolviamo una volta per tutte"