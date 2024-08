Dodo Fiorentina | Con Kean c’è INTESA ecco cosa mi chiede il MISTER Nico Gonzalez? Abbiamo bisogno di lui

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 agosto 2024) Le parole di, terzino della, dopo la vittoria ottenuta dai viola contro il Montpellier in amichevoleha parlato dopo la vittoria dellacontro il Montpellier. Di seguito le sue parole in zona mista. AMICHEVOLE – «È andata bene. In settimanalavorato tanto perché tra tredici giorni inizieremo il campionato. Siamo