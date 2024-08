Delpupo Cagliari è addio | trasferimento in Belgio al Sint-Truiden

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 agosto 2024) Isaia, centrocampista argentino classe 2003 lascia ile si trasferisce alinFumata bianca per la cessione di Isaias. Il centrocampista argentino classe 2003 lascia ildopo la stagione in prestito al Pontedera in Serie C. E’ fatta per il suo passaggio al, club belga.a titolo definitivo per 200 mila euro. I rossoblù