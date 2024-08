Dalla Regione Toscana 17 milioni di euro per promuovere partecipazione e sicurezza

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 4 agosto 2024)arrivano 1 milione e 754milaper progetti in grado dilae ladei cittadini. E’ quanto prevede una delibera proposta dall’assessore allaurbana e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo, e approvataGiunta regionale. “Il nostro intento – spiega il presidente della, Eugenio Giani – è quello di finanziare quei Comuni che vorranno presentare i loro progetti finalizzati alaattiva dei cittadini e a garantire maggiori condizioni di, nell’ambito di azioni in materia di inclusione e presidio sociale. Crediamo si tratti di un’esigenza largamente sentita, per rispondere alla quale impegniamo notevoli risorse”. Per presentare le domande gli Enti locali avranno tempo fino al 24 ottobre prossimo.