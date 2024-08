Cremona stalker torna libero | Dopo cinque ore ha iniziato a perseguitarmi di nuovo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 – A metà luglio il gup aveva condannato un 51enne a due anni per il reato di stalking e di diffusione di materiale sessualmente esplicito nei confronti della sua ex fidanzata.la sentenza, l’uomo, che era in carcere dallo scorso marzo, è stato liberato a condizione che entro sei mesi risarcisca con 25mila euro l’ex compagna. Se non lo farà, quando la condanna diventerà definitiva, dovrà scontare in carcere i due anni inflitti in udienza preliminare. Ma, nel frattempo, ha ripreso a contattarla e a renderle la vita diimpossibile. In questi giorni la 33enne ha sporto un’altra denuncia in Questura. “La paura di trovarmelo sotto casa, continuo a guardare fuori dalla finestra; la paura che lui mi possa investire con l’auto.