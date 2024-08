Corriere dello Sport – Chiesa fuori? Scelta di mercato la decisione è presa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) 2024-08-04 01:42:38 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: Senza giri di parole. Ai microfoni di Sky, Thiago Motta ha parlato delladi non convocareper l’amichevole a Pescara contro il Brest: “Sì è un tema di. Sia per lui sia per gli altri che sono rimasti a Torino, fatta eccezione per Miretti che è infortunato. Noi siamo stati chiari all’interno, parlando con tutti i ragazzi. In questo momento la società sta cercando soluzioni, devono trovarle anche loro nel più breve tempo possibile per il bene di tutti. L’esclusione è frutto di decisioni che sono state già prese. Siamo convinti di preparare bene la stagione, ribadisco quanto detto e non aggiungo altro”. Motta su Douglas Luiz Intanto, Motta registra i progressi del collettivo e dei singoli: “Abbiamo fatto meglio.