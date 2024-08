Commenti bollenti su Ceccon lui risponde | Non mi sessualizzate

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 4 agosto 2024) Oltre all'oro per i 100 dorso, in queste Olimpiadi di Parigi Thomasha vinto un'altra medaglia, quella del sex symbol. Il nuotatore veneto è uno degli atleti di cui si parla di più sui social e non solo per le sue doti sportive. Sguardo di ghiaccio, capello spettinato, un viso che