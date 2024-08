Cede l' impianto luci in una manifestazione 2 bambini feriti a Ragusa

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 4 agosto 2024) Due, fortunatamente in codice verde, per il crollo di un arco che sorreggevae amplifcazione , mentre era in corso - in uno stabilimento balneare sul litorale di Scoglitti, nelno - il «V memorial Alessio e Simone D’Antonio», i due cuginetti falciati e uccisi da un Suv, l’11 luglio del 2019 a Vittoria. Poteva finire in tragedia. Sul posto gli operatori del 118, l’arrivo