Cartone al posto del gesso per bloccare la gamba fratturata Rimosso il capo del pronto soccorso

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo la foto dellainscatolata, arriva il primo provvedimento dell’Azienda sanitaria di Messina che ha sollevato dall’incarico la responsabile deldell’ospedale Barone Romeo di Patti, dove sabato scorso è accaduto che per contenere la frattura della tibia, in un paziente di 30 anni, i medici abbiano dovuto usare un pezzo diper mancanza delle apposite stecche. L’Asp di Messina ha dato incarico a una commissione ispettiva che ha appurato la non conformità dell’incarico – ricevuto nel 2021 dalla professionista – alle norme contrattuali di categoria. L’Azienda ha anche richiesto di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del direttore sanitario dell’ospedale per la mancanza dei dispositivi medicali, mentre il presidente della Regione Renato Schifani, ha telefonato al paziente per scusarsi.