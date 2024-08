Calendario ginnastica artistica oggi 4 agosto orari Olimpiadi 2024 | programma tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)domenica 4proseguono le gare dialledi Parigi. Alla Bercy Arena si assegnano altre medaglie: spazio alle Finali di Specialità,saranno interessati parallele asimmetriche, anelli, volteggio maschile. L’Italia si stringe attorno ad Alice D’Amato, che sarà impegnata nell’atto conclusivo sugli staggi e che potrebbe andare a caccia di una medaglia dopo essersi già messa al collo l’argento con la squadra e aver sfiorato il bronzo nel concorso generale individuale. La genovese ha tutte le carte in regola per cercare il grande colpaccio in unadove l’algerina Kaylia Nemour partirà con i favori del pronostico davanti alla cinese Qiyuan Qiu, l’azzurra potrebbe giocarsela con la belga Nina Derwael e la statunitense Sunisa Lee.