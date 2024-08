Calendario ciclismo femminile oggi 4 agosto orari Olimpiadi 2024 | programma tv streaming italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024), domenica 4, va in scena la la prova in linea dialle. Una corsa mossa altamente spettacolare, aperta a più soluzioni e con un finale imprevedibile. La favorita per la medaglia d’oro è la belga Lotte Kopecky, l’Italia invece sogna con Elisa Longo Borghini. Un percorso tosto e selettivo, con un primo tratto in linea e un circuito finale da ripetere tre volte. Diverse le cote e gli strappi, che scremeranno un gruppo già poco numeroso e che rende comunque il tutto ancora più impronosticabile. Saranno 158 i chilometri totali da percorrere, con partenza e arrivo dal Trocadéro, la vasta area monumentale di fronte alla Torre Eiffel. Tratto in linea di 110 km che vedrà diversi saliscendi e sei côtes: Côte des Gardes (1,9 km al 6%), Côte de Port-Royal (1 km al 5,5%), Côte de Cernay-la-Ville (1,1 km al 3.