Calciomercato colpo di scena de Gea | contatti con un altro club di Serie A

(Di domenica 4 agosto 2024) David De Gea è svincolato da un anno dopo l’esperienza al Manchester United ed è in trattativa per una nuova avventura, forse l’ultima della carriera. L’estremo difensore spagnolo è stato ad un passo dal Genoa ma la trattativa non è andata in porto. Secondo le ultime notizie il futuro del portiere potrebbe essere comunque inA: de Gea è in trattativa con la Fiorentina, alla ricerca di unestremo difensore.